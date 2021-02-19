因罪入獄10年的前中國首富黃光裕16日重獲自由之身。他18日發出集團內部信表示，深刻領悟企業愛國愛黨的意義，企業發展應在黨的領導下，緊密結合國家繁榮、民族興盛，承擔社會責任。

根據香港經濟日報、北京新浪網報導，前中國首富、中國國美集團創辦人黃光裕在春節後首個開工日立刻對集團內部發出公開信，信中指出隨著經營企業的時間越久，越能深刻地領悟到愛國愛黨、守法經營、創業創新、回饋社會對企業長遠發展的意義。

黃光裕在信中強調，要把企業發展與國家繁榮、民族興盛、人民幸福緊密聯繫，並站在更高的起點上堅持黨的領導，聚精會神辦好企業，以「質量更好、效益更高、競爭力更強的發展回饋社會，承擔起企業應有的社會責任」。

黃光裕並稱，今年是「十四五規劃」的新開局，國家和行業進入高質量發展新階段，是新時代賦予國美的新機遇和新責任。

公開資訊顯示，黃光裕在2010年間因非法經營罪、內幕交易罪、單位行賄罪，三罪併罰被判有期徒刑14年。服刑期間因表現良好，二度獲減刑，於2020年6月24日起進入假釋考驗期，今年2月16日考驗期滿，正式獲釋。

隨著黃光裕出獄並宣示忠黨愛國、重振國美零售，不少中國媒體與網友也將目光投向阿里巴巴與其創辦人馬雲，認為馬雲的零售王國可能會再次受到挑戰，此外，最近被官方「重點關切」的馬雲也應該將黃光裕的經歷做為借鏡。

綜合陸媒報導，馬雲去年10月批評當局金融監管制度，官方在11月暫停阿里巴巴旗下螞蟻集團上市計畫，之後也對阿里巴巴的壟斷行為立案調查，自此馬雲就銷聲匿跡。

馬雲最近一次公開露面，是1月20日上午「馬雲公益基金會」舉辦的「鄉村教師獎」頒獎典禮上，透過視訊連線方式致詞。

這段時間多家外媒指馬雲下落不明，更有輿論懷疑他遭「軟禁」。不過也有與馬雲關係密切的人士透露，馬雲正在避風頭但官方隨時都可聯繫到他。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1100219

(中央社)