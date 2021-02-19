7-11破6000間門市 首家綠色永續店明開幕（柯宗緯攝）

7-11破6000間門市 首家綠色永續店明開幕（柯宗緯攝）

「鳳儀門市」導入美妝、圖書。（柯宗緯攝）

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7-11破6000間門市 首家綠色永續店明開幕（柯宗緯攝）

超商龍頭7-ELEVEN經營邁入第43年，第6,000家店「鳳儀門市」落腳高雄市鳳山區明天正式開幕，這也是首家結合建築美學、智能科技、節能設備、綠色生活及複合業態全新永續店型，投資成本高於一般門市。

7-ELEVEN指出，「鳳儀門市」援引當地知名古蹟「鳳儀書院」定名，結合在地風采形塑一店一故事獨有風貌。門市外觀設計以羽翼為設計概念，內外部規劃創新環保，並融入智能體驗，充分展現建築設計美學、實踐永續發展、節能生活體驗，加上響應公益活動的四大特色。

7-ELEVEN提到，特色兼具環保意象、珍惜自然生態的景觀建築設計；門市設計融合綠色環保、永續發展概念，更加入節能減碳元素，採用節能標章變頻冷氣與節能風扇、LED照明招牌與燈具，門口設置節能風除室、防冷氣外洩，預估年省逾1萬度用電，獨棟式建築屋頂設計為雨水回收集中系統，引流至戶外植栽，傳達與社區環境共生的理念。

此外，該門市導入X-STORE的「自助結帳系統」，不僅具OPEN POINT會員累點功能，結帳時也可使用多元支付模式，減少門市高峰等候時間，滿足消費者快速結帳需求；數位活動海報OPEN! CHANNEL設有14台，使用三星高規格ALL IN ONE智慧型數位螢幕，內建4K AI 影像處理器，提供絕佳4K影像畫質，依所屬貨架位置推播活動影片或海報。

同時與高市府合作，引進最新型「第三代自動回收機」，能主動辨識瓶罐材質與形狀、回收速度快，4支寶特瓶即獲得消費折抵回饋金1元，將資源回收融入消費者日常，傳達綠色環保、永續經營的重要性，成為消費者日常便利回收的平台。

該門市商品結構上導入複合類別，有K∙Seren美妝、博客來、現打啤酒、菓子屋及嚴選素材鮮物提供多樣化的冷凍生鮮，滿足消費者多元需求。鳳儀門市營業面積共82.3坪，依據不同休憩情境，規劃位於綠草坪上的戶外花園座位區、2人~12人共同桌的室內座位區、啤酒BAR座位區等，總計共55席座位。

7-ELEVEN鳳儀門市明(2／20)開幕，剪綵儀式也加入環保元素，綵帶為可分解回收材質；於活動期間更號召OPEN POINT 會員做公益護山林，CITY CAFE中杯美式咖啡買1送1 (限量每日六千組)、每送出1杯就捐17元給荒野保護協會一起守護山林，有7-ELEVEN真好！

此外，7-ELEVEN也將推出「開心花慶祝6,000店」活動：限量6,000店紀念隨取卡，花600元有機會買到1,800元面額，同時還能參加抽獎，最大獎是VOLVO XC60 B4 Momentum-1台(建議市價215萬元，共1名)；OPEN POINT行動隨時取在活動期間六天皆有指定商品買6送6優惠；i預購爆殺商品推出且天天加碼回饋6％OPEN POINT點數等七大活動。

(中時 )