【政新鮮】陸疫苗買不買陳時中變變變 王任賢批他骨子裡仇中

全球各國已陸續開始施打疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前曾多次公開講述「不會購買大陸疫苗」，近日卻鬆口如果很多人願意打、想要打可以接受推薦，說法變變變引發質疑，對此中華民國防疫學會理事長王任賢表示，陳時中這些都只是政治話語，台灣採購疫苗不應帶有仇中的意識。

王任賢研判，陳時中是因為現在疫苗採購進度落後，出現這麼大的缺口，為了應付記者以及專家的提問，才不得已說出「面對疫苗不排除任何可能性」的話，但從他接受綠媒訪問的言談不難看出，他骨子裡還是不想引進中國大陸的疫苗，因為他本身就有很高的仇中意識存在，這樣的心態對防疫沒有幫助，應該要趕快改過來。

王任賢也指出，中國大陸疫苗基本上就和西方製劑技術是一樣的，台灣現行法令之所以禁止大陸的血液或免疫製劑等產品輸入，是因為過去曾有愛滋病汙染的疑慮，但這樣的問題早已解決，不該再將這項法條拿來當作反對的理由，而且還說大陸疫苗的技術性資料不完備，結果遭柳葉刀期刊文獻打臉，認為陳時中反覆的說詞都只是在忽悠找藉口。

(中時新聞網)