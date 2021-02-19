有些人堅決不在另一半面前放屁、打嗝、上廁所，認為這樣超尷尬；相反的，也有人認為，只要真心相愛，另一半放的屁也是香的。一名網友表示，朋友暗戀一名超商女店員半年，卻在跟個她進廁所後，發現屎味超重，因此幻滅，氣得這名網友大罵友人：活該單身！

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，他的朋友暗戀一個小7女店員半年了，下午突然說「趕羚羊，我失戀了」，於是兩人出現以下對話：

「我：安娜

失落北七：我剛想去看他順便先上廁所結果廁所有人，我聽到裡面很多屁聲，最後是那女生出來...換我進去。廁所屎味超級重，我對他真的幻滅了」

我：.........趕羚羊，你這係北七，滾，去死吧！活該單身，滾回去看你的肉片」。

眾網友看了也紛紛回應：「靠實力單身，女神也是會烙賽的好嗎！」、「難道他以為正妹大便是香的嗎」、「難道美女大便都是粉紅的香的還會帶旋轉木馬音效嗎？」、「真的名符其實的北七，他有粉紅泡泡的幻想」、「叫他回去繼續看影片幻想就好了！萬年單身吧！」。

另有人誠心建議：「等下結帳時要跟她說....以後多吃青菜水果少吃一點肉.......早晚喝一瓶優酪乳」、「說不定那個店員吃壞肚子啊⋯⋯如果是喜歡的話應該會上前關心問他是不是吃壞肚子吧」。

(中時新聞網)