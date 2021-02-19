就在「小皇帝」詹姆斯拿到生涯第35000分里程碑的夜晚，湖人19日卻以98比109慘遭籃網羞辱擊潰，除了少了「一眉哥」安東尼戴維斯，湖人總教練佛格直到賽前1小時，才知道主控薛洛德因為觸發聯盟健康與安全協議停賽，更讓佛格傻眼。

「我想缺少薛洛德對這場比賽影響很大，我本來還很期待薛洛德與厄文的對決，」佛格表示，「薛洛德的進攻能力與破壞換防能力，都替我們比賽帶來幫助，當然我沒打算拿此當作這場比賽輸球藉口。」他改派麥修斯取代薛洛德的先發位置。

無論如何，少了本季場均14.2分、4.3助攻與3.6籃板的薛洛德，湖人在攻守兩端的戰力都受影響，如今觸發聯盟健康與安全協議，代表他可能跟感染新冠人士接觸，或是他自己新冠檢測呈現陽性，看來他至少必須缺席1周以上時間了。

但湖人球迷最關心的，還是安東尼戴維斯的右小腿拉傷，何時才可傷癒復出？佛格也在今天給了比較明確的答案，「隊醫已經重新評估過戴維斯傷勢，預估至少還需缺席4周，目前我們希望他可以完全恢復健康後，再來考慮重返球場拚戰。」

(中時 )