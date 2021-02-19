根據日產汽車最新說法，由於環保綠色技術是未來主軸，故計畫未來幾年內在英國車廠上提高投資金額，預估將超過10億英鎊約14億美元。
2016年，英國脫歐公投後，正當還不知道與歐盟之間貿易該如何發展時，過沒幾個月，日本日產汽車就決定在英國生產旗下Qashqai車款。同時，這也被視為日產對英國投下一張甚為關鍵的信任票。
2020年聖誕節前夕，倫敦和布魯塞爾達成一項協議，只要達到一定的當地生產量門檻，就可以享有無關稅貿易。
基於上述原因，日產汽車曾在元月份表示將在英國生產更多車用電池。18日，日產歐洲負責人也宣布加大英國投資案。
據悉，目前日產已在英國車廠上投資超過4億英鎊，預估未來幾年還會加碼超過10億英鎊，其中包括引入e-Power省油新引擎並很快會推出市場。e-Power是日產一種由汽油引擎混合馬達驅動的電氣化技術。
此外，日產也正在與法國雷諾汽車（Renault）相互合作，包括車款研究與技術交流等。
(時報資訊)
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