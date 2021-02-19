新唐(4919)今日舉辦法人說明會，去年每股獲利1.81元，為近6年新低，主要是因為去年第四季承擔轉投資Panasonic Corporation(PSCS)半導體相關事業，現階段仍呈現虧損，故侵蝕上季獲利所致，單季每股僅賺0.2元，總經理戴尚義表示，新唐自從去年併入PSCS後，這4個月中一直在做各種努力，針對既有高成本以及事業體均做出調整，盼可以儘快拿出綜效，另外，針對德州暴風雪，他認為這應屬短期停工現象，衝擊有限。

新唐2020年全年營收為206.68億元，年增99.36%，營益率為1.56%，年減4.08個百分點，全年稅後純益為5.33億元，年減4.49%，每股獲利1.81元，為近6年新低，全年毛利率落在37.29%，年減2.53個百分點。

總經理戴尚義表示，新唐過去幾年毛利率都能維持在40%左右，去年主要是受到新台幣匯價影響，2020年全年毛利率為37.3%。

新唐去年第四季營收98.69億元，季增76.07%、年增254%，單季營益率0.39%，較去年Q3季轉正，單季稅後純益為0.7億元、季減41.18%、年減58.34%，每股獲利僅0.2元，主要是受到轉投資PSCS現階段仍呈現虧損，侵蝕獲利所致。

新唐於2020年9月1日完成對日本Panasonic Corporation(PSCS)半導體相關事業之併購，戴尚義表示，自從去年併入的4個月中，新唐一直在做各種努力，PSCS技術非常好，但有很多既有問題導致的高成本問題要解決 ，去年4個月中，新唐就已經將其分為4個事業體，使其自負盈虧，此舉也較符合新唐作法，相關的綜效呈現，戴尚義強調，「新唐也很急」！

去年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，帶動居家辦公、遠距教學等浪潮，Chromebook、NB產品等需求佳，戴尚義表示，去年NB市場大好，尤其以教學為主的Chromebook大幅度成長，光是去年的量，就已經勝過2018＋2019年的量，在採用EC(高度整合式低功率內嵌控制器)的Chromebook中，新唐占比非常高，預估今年也不會差多少。

晶圓緊張短期難解，新唐坦言去年第四季是最難過的一季，在公司持續努力，爭取更多能下，第一季下旬、第二季已經有慢慢改善，以手中單子來看，產能確實還是不夠，也持續和客戶溝通。針對MCU(微控制處理器)的漲價問題，戴尚義表示，新唐的訂價會根據產品線強弱做調漲，「但是一定都是往上調」，自去年第四季開始已經陸陸續續做出調整。

針對近期美國德州暴風雪，導致多家國際一線半導體大廠被迫停工，戴尚義認為，這應該只是停幾個幾個工作天的問題，影響看來不會多大，和去年新冠疫情、中美貿易，或是大陸晶圓廠貨不順來比較，影響程度較小，應該不會是大衝擊。

(時報資訊)