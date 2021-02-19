在大型機構投資人追捧下，比特幣與以太幣自去年底來一路瘋漲，令向來看好黃金、被喻為「新債王」的DoubleLine Capital執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）也開始心動，稱比特幣為「激勵型資產」（Stimulus Asset），而對沖基金天橋資本公司（SkyBridge Capital）創辦人史卡拉姆齊（Anthony Scaramucci）更看好比特幣可望在今年底挑戰10萬美元。

「新債王」岡拉克在推特上發文表示，他不那麼看好黃金，並誇讚比特幣為「激勵型資產」，指的是在新冠紓困方案將大量現金注入金融體系之際，加密貨幣的強勁走勢。

岡拉克向來看好黃金，但最近其觀點明顯轉變。他在推特上表示，自己是一個長期的美元空頭與黃金多頭，但過去6個月對兩大資產皆保持中立，並表示在大量流動性帶動下，比特幣已成為「激勵型資產」，不像黃金。

天橋資本公司創始人史卡拉姆齊則表示，基於強勁的需求與有限的供應，比特幣可望較目前價格再大漲1倍，今年底將挑戰10萬美元。目前該基金持有的比特幣價值超過5億美元。不過史卡拉姆齊亦警告，比特幣的狂漲仍充滿高度不確定性，建議投資人宜保持謹慎。

比特幣在2月17日首度漲破52000美元，再創歷史新高價，根據Coindesk報價，比特幣在24小時內的報價下跌1.49%，但仍處於51322美元的高價。

比特幣價格持續破頂，有「末日博士」之稱的魯比尼（Nouriel Roubini）再度炮轟比特幣是泡沫與一場騙局，充斥著操縱、炒作與欺騙。他在接受媒體訪問時表示，因缺乏貨幣必須具備的許多基本要件，比特幣與其他加密貨幣都不該被視為貨幣，這些數位貨幣既不是記帳單位、不是付款方式，也非穩定的價值儲存工具，其至稱不上是資產，他並表示石器時代原始人採用的貨幣系統都較比特幣進步。

(時報資訊)