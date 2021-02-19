德國電力供應商萊茵集團(RWE)周四提出警示，北極的低溫衝擊美國德州和招致該集團在當地的陸上風力發電廠停擺，迫使公司以飆漲的成本購買電力。

萊茵集團指出，此將導致該公司2021年的陸上風力/太陽能業務，其稅息折舊前獲利(EBITDA)將降到中至低位的億歐元水準(5億至1億歐元)。

在2020年，該業務的EBITDA為4.72億歐元，為集團整體的15%。美國再生能源市場占該集團全球90億瓦已安裝能量的38%，為最大的再生能源市場。

萊茵集團表示，由於德州大風雪造成結冰和電網問題，其位於德州的部分風力機隊從2月9日起停止運轉。集團再生能源部門營運長Rios指出，首要任務是在生產地區安全地恢復營運。

德州異常的低溫，讓德州居民在周四為連續第四天力抗無暖氣環境，冰凍的氣溫預計持續到周六。

萊茵表示，在居民對加熱設備高需求下，危機已導致電價飆漲，迫使公司以每百萬瓦時(1000度)9000美元的高價購買電力，以履行供應合約。

萊茵集團預計在3月16日公布其2020財年業績報告。

(時報資訊)