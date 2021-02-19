知名變性網紅「罔腰」，接受變性手術成為女兒身，日前在IG貼出超音波照，宣布懷孕喜訊，卻引發外界質疑沒子宮如何懷孕？更被高醫醫生跳出來打臉，對此罔腰男友在限時動態回應：「從頭到尾沒說在哪間醫院」，希望外界不要斷章取義。

網紅罔腰沒有子宮卻懷孕，引發外界諸多質疑，此外PO出的醫院檢驗單，上頭標示地點為高醫，讓高醫婦產科醫師詹德富澄清，全台沒有任何醫院進行無子宮者受孕的人體試驗，對此罔腰男友表示從頭到尾沒說在哪間醫院，不過是一張音波圖在回診單上，就被媒體大做文章，讓他再三呼籲：「別再亂取素材，斷章取義了」，語氣透露著些許無奈。

罔腰男友呼籲媒體不要捕風捉影。（圖／ teddy8012836 IG）

罔腰表示一早就連跑兩個回診、抽血，忙到沒空接電話，此外強調從頭到尾都沒說出在那個醫院，就被媒體胡亂報導，讓她直呼相當傻眼，不過也曬出男友撫摸她孕肚的照片放閃，並回嗆：「嘴在你們嘴上，我一樣過我安穩生活」，完全不在意網友的流言蜚語。

對此，高醫婦產部部長龍震宇指出，若沒有子宮、卵巢，要懷孕微乎其微，雖然PO出的超音波照確實有胚胎，不過一般變性人單純是外陰部生殖器官，沒有移植子宮，幾乎是不可能受孕，所以用腹部代替子宮受孕，機會微乎其微，至於罔腰沒有在高醫婦產科就醫紀錄，也無相關超音波檢查，他表示會請法律顧問研擬協商是否提告。

(中時新聞網)