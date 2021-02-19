今年過年北港朝天宮前人潮洶湧。（雲林縣府文觀處提供）

古坑鄉草嶺村今大年初一起舉行「第一屆草嶺櫻花季」，花況非常好。（劉建成提供）

雲林縣長張麗善（中）昨日在主管會報上頒獎表揚於主管會報予以表揚推動觀光績效特優單位的文觀處長陳璧君（右）、觀銷科長蔣明新（左）。（雲林縣府提供）

今年春節疫情緊繃，但雲林縣春假7天仍湧入140萬人次遊客，朝天宮106萬3000人居冠、綠色隧道約20萬人、草嶺約11萬5000人、劍湖山约2萬5000人，尚不包括未列入觀光局統計人數的景點例如古坑華山、虎尾4館等。

雲林縣去年觀光客破1080萬人次，六都以外排名第一，縣府文化觀光處振奮，費心籌辦春節北港燈會多時，未料疫情吃緊，縣長張麗善過年前宣布點燈晚會取消，但燈會照辦。

文觀處統計從2月10日（小年夜）至16日（初五），雲林縣湧入大批遊客與香客，北港朝天宮多達106.3萬人次，較去年減少，原因是廟方配合防疫，龍門進虎門出單一動線，有很多信眾擠不進廟，直接在廟外拜拜。

觀光行銷科長蔣明新表示，過年期間北港鎮其實還是人潮洶湧，他去巡視燈區布置進度，晚上都找不到餐廳吃飯，每間都是客滿，北港燈會大致布置完成，現已可參觀，25日晚上7點水道頭園區正式點燈。

位於古坑鄉就台三線的綠色隧道，去年一整年每逢周末車水馬龍，今年春節天氣好，沿途人車滿滿滿，短短1公里芒果道，平均每天有2萬多人次進出，新台三線交通打結，。

古坑鄉草嶺村今大年初一舉行「第一屆草嶺櫻花季」，花期預計維持到三月，從斗六上山到草嶺約50分鐘車程，許多遊客過年前提前上山賞櫻，春節更是水洩不通，縣長張麗善也是遊客之一，沿途寒櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻盛放令人心曠神怡，塞車有代價。

文觀處長陳璧君表示，去年雲林縣創造約200億元觀光產值，農業大縣正式轉型為觀光大縣，文觀處的「鐵打家庭」將繼續為雲林第二個千萬觀光人次衝刺，塑造雲林縣觀光產業的續航力，讓國人看見雲林之美。

(中時 )