今年春節疫情緊繃，但雲林縣春假7天仍湧入140萬人次遊客，朝天宮106萬3000人居冠、綠色隧道約20萬人、草嶺約11萬5000人、劍湖山约2萬5000人，尚不包括未列入觀光局統計人數的景點例如古坑華山、虎尾4館等。
雲林縣去年觀光客破1080萬人次，六都以外排名第一，縣府文化觀光處振奮，費心籌辦春節北港燈會多時，未料疫情吃緊，縣長張麗善過年前宣布點燈晚會取消，但燈會照辦。
文觀處統計從2月10日（小年夜）至16日（初五），雲林縣湧入大批遊客與香客，北港朝天宮多達106.3萬人次，較去年減少，原因是廟方配合防疫，龍門進虎門出單一動線，有很多信眾擠不進廟，直接在廟外拜拜。
觀光行銷科長蔣明新表示，過年期間北港鎮其實還是人潮洶湧，他去巡視燈區布置進度，晚上都找不到餐廳吃飯，每間都是客滿，北港燈會大致布置完成，現已可參觀，25日晚上7點水道頭園區正式點燈。
位於古坑鄉就台三線的綠色隧道，去年一整年每逢周末車水馬龍，今年春節天氣好，沿途人車滿滿滿，短短1公里芒果道，平均每天有2萬多人次進出，新台三線交通打結，。
古坑鄉草嶺村今大年初一舉行「第一屆草嶺櫻花季」，花期預計維持到三月，從斗六上山到草嶺約50分鐘車程，許多遊客過年前提前上山賞櫻，春節更是水洩不通，縣長張麗善也是遊客之一，沿途寒櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻盛放令人心曠神怡，塞車有代價。
文觀處長陳璧君表示，去年雲林縣創造約200億元觀光產值，農業大縣正式轉型為觀光大縣，文觀處的「鐵打家庭」將繼續為雲林第二個千萬觀光人次衝刺，塑造雲林縣觀光產業的續航力，讓國人看見雲林之美。
(中時 )
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