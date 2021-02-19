桃醫事件爆發後累積了21例確診個案，桃醫醫護人員們各個上緊發條、不敢掉以輕心，甚至不少醫護人員擔心連累家人，自願留守院內，經過40天後，桃醫19日正式重啟營運，令醫護人員直呼感動，表示新的開始會更好。

桃醫醫師深表感動，坦言從事件爆發至今經歷過太多壓力、挫折，除了要處理負面情緒之外，還有努力防範疫情，該事件導致桃醫的損失極大，除了病房禁收病患外，就連門診也急速下降僅剩一成，經過40天後，終於不再是遙遙無期的等待，可以放下一切、重新開始。

醫師自豪桃醫「就像新醫院一樣」，他表示，現在桃醫是全台最乾淨的醫院，因為先前全院淨空、數度環境消毒，讓醫院內部相當乾淨、整潔，醫護人員也非常有信心，更直言除了病房外，連行政辦公區都十分乾淨。

桃醫護理師則說，重新啟動是全院引頸期盼許久的目標，如今可以返回院內工作，不用再放防疫假、不用備受他人眼光，回歸自己的工作崗位、好好努力。另她提到，事件爆發期間，除了備受壓力的醫護人員相當辛苦外，住在加護病房的病人更是受害者之一，因普通病房淨空，已經復原的加護病房病人無法轉普通病房，僅能繼續待在加護病房，以視訊方式向親友問候，如今一切重啟、如釋重負。

(中時 )