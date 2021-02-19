大年初六開工日，前總統馬英九因「三中案」赴台北地院出庭，前高雄市長韓國瑜18日在臉書力挺馬，指這是一場無恥到沒有底線的政治追殺。北院今（19日）再開庭，庭前有媒體詢問馬英九回應，馬僅表示「謝謝大家關心」，隨即上法院2樓等候開庭。

檢方起訴指控，馬英九、前中投公司董事長張哲琛、前總經理汪海清等人在三中交易等案中，涉嫌賤賣國民黨黨產，造成國民黨72億多元的損害，違反證券交易法等罪。「三中案」已進入審理程序，近幾個月密集開庭，陸續傳喚相關證人隔離訊問，北院更安排在17日開工第一天開庭，並傳喚馬等多名被告出庭。

針對此事，韓國瑜18日在臉書發文力挺馬英九，表示春節剛過，百工百業回到崗位努力工作，前總統馬英九，一個已經卸任的民主國家元首卻在此時此刻不斷的跑法院、出庭，只因他身上背了數百條官司。到底犯了多麽十惡不赦的罪，竟然可以安上數百個罪名？

韓國瑜並指：「無論你喜不喜歡馬前總統，都不能忽視民進黨為了政治利益、想盡各種惡劣手段要置政治對手於死地...今天，我們保持沉默，明天，更可怕的政治追殺就會持續發生，然後在不久的將來，我們才會幡然醒悟，在這一場無恥到沒有底線的政治追殺裡，真正被置之於死地的，原來是台灣的民主。」

(中時 )