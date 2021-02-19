新冠肺炎疫情因疫苗問世出現曙光，全球已有超過1億7,800萬人接種；遏止疫情蔓延同時，醫界也正不斷研究疫苗潛在的副作用，美國一家醫學會就發現，部分婦女接種疫苗後，其乳房攝影結果出現了類似乳癌的腫塊，恐會有誤診疑慮。

●婦女接種新冠疫苗 腋窩出現類似乳癌硬塊

美國乳房攝影醫學會（Society of Breast Imaging , SBI）調查發現，部分女性在接種新冠肺炎（英文：Covid-19，一稱武漢肺炎）疫苗後，腋窩出現了肥大、腫脹的硬塊。她們因此安排乳房攝影檢查，其中既無個人、也無家族病史的婦女，檢查結果卻出現與乳癌雷同的症狀。

該調查指出，接種第二劑莫德納疫苗（Moderna）的病患中，有11.6%都有腫痛或壓痛症狀，●超過1%的臨床案例則有淋巴結腫大情形，與乳癌腫瘤的情況類似。

上述副作用在輝瑞（Pfizer）和BioNTech的新冠肺炎疫苗接種者中較少見，但也不是全無類似案例。值得注意的是，由於部分女性沒有發現、抑或未向醫療單位回報，專家估計，該副作用的實際發生比率，可能比目前所統計到的更高。

●避免誤診 專家：檢查乳癌宜避開接種日

腋下淋巴結腫大是乳癌細胞擴散的警訊之一，而今出現在接種了疫苗的婦女身上，因此可能混淆診斷、誤判罹患乳癌。民眾不僅恐因此虛驚一場，還可能接受不必要的治療或檢查，徒增醫療成本。

美國乳房醫學會因此建議，婦女若要進行乳房攝影檢查，應盡可能避開接種時間，將檢測日安排在接種疫苗第一劑之前、或是接種完第二劑約4至6週之後。當然，前提是不影響原本的治療、也不延誤其他就醫進度。

學會並提醒相關醫事單位，進行乳房攝影前，應多留意病患的疫苗接種狀況，以及她們接種疫苗的時間點，以避免誤判情形。

部分婦女接種新冠疫苗後淋巴結腫痛，與乳癌腫塊相當類似，恐產生誤診風險。(示意圖/Shutterstock）

●腫塊源於正常免疫反應 專家：毋須過度恐慌

關於新冠疫苗的潛在副作用，美國疾病管制局（CDC）目前已觀察到幾種症狀，不論是莫德納或是輝瑞疫苗，都出現包括：手臂針刺點周邊痠痛、發燒、畏寒、疲倦、頭痛……等徵兆。一般而言，上述副作用好發於注射疫苗之後，但類似乳癌的淋巴腫塊卻不常見，如人類乳突病毒（HPV）疫苗或是流感疫苗，就很少觀察到此種症狀。

雖然少見，但新冠疫苗所致的腫塊卻也有跡可循。美國癌症學會（American Cancer Society，ACS）解釋，人體佈滿淋巴腺與淋巴結，都屬免疫系統的一環。淋巴系統獨立於血液系統之外，專門收集身體排出的廢棄物，抑或是過濾掉肌肉中的病毒和細菌。

每當身體有局部感染、受傷、或有癌細胞入侵，淋巴系統便會出現免疫反應，感染區域的淋巴結會脹大、過濾掉對人體有害的細胞。疫苗注射的位置雖然是肌肉組織，但也有部分會滲進淋巴系統，因而引發免疫反應。

約翰霍普金斯大學公衛安全學者亞達利亞（Amesh A. Adalja）指出，接種疫苗後出現類似乳癌的淋巴腫塊，不必然是壞現象，這僅是顯示個體的免疫系統運作正常，民眾毋須過度恐慌。

●局部冰敷可緩疼痛 腫脹長達一週應就醫

亞達利亞說，目前還無法確定腫痛會持續多久，但通常會長達1週、或者更長。他因此呼應乳房攝影醫學會的建議，認同婦女應避開接種日進行乳房攝影檢查。

此外，如果硬塊或腫脹情形不嚴重，且明顯是接種疫苗所致，民眾可以自行針對腫痛部位做局部冰敷。但要是腫痛持續超過一週，且不適感並未隨時間緩和，反而加劇，就必須進一步諮詢醫師。

(中時新聞網)