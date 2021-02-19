永齡健康基金會創辦人郭台銘捐贈「臺大癌醫」旗下的「輻射科學暨質子治療中心」，預訂於明（20）日吉時舉行質子治療設備主要零件迴旋加速器的吊裝典禮，工程預定於今年底完竣，屆時將為全球醫學科技寫下新頁。

台大癌醫中心旗下的「輻射科學暨質子治療中心」所屬的質子治療設備主要零件迴旋加速器即將於20日舉行吊裝典禮，以表慎重，典禮還特別挑選在吉時舉行。

由於這套治療設備配備了三間治療室，同時透過三維建築圖來設計「臺大癌醫輻射科學暨質子治療中心」建物，工程相當浩大，據估工期須俟今年底才會完竣，屆時輻射科學暨質子治療中心將成為全球首家同時擁有360度旋轉質子放療、光子治療以及全球首創具有自屏蔽功能的ZAP等三種放射治療設備的醫院，輻射科學暨質子治療中心的落成，將讓腫瘤放射治療邁向多元精準，同時也為全球醫學科技樹立標竿。

記者會預訂於20日上午10時50分舉行，與會人士包括臺大癌醫院長楊志新、臺灣大學校長管中閔、衛福部常務次長石崇良、食藥署署長吳秀梅、健保署署長李伯璋、臺北市衛生局局長黃世傑、臺大醫學院院長倪衍玄、臺大醫院院長吳明賢、臺大癌醫榮譽院長鄭安理、臺灣大學副校長張上淳，此外，Dow Wilson執行長瓦里安也將預錄影片，以表祝賀，另永齡基金會創辦人郭台銘也會蒞場致詞。

(工商 )