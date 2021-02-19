我國採購德國BNT疫苗又重燃新希望！衛福部長陳時中今天表示，目前已將合約簽字回傳給德國原廠，待原廠簽字回函後即刻進行下一步的買賣步驟，消息人士分析，我國這次買到BNT疫苗的機率相當高，應是與該疫苗產能越來越充足有相關。

陳時中今天表示，我國從去年八月下旬即開始與德國BNT原廠洽談疫苗採購，當時雙方還召開視訊會議索取疫苗相關的技術性資料，目前雙方合約洽談已到最後的簽字階段，國內也已開始要求地方政府整備相關的醫療機構進行施打作業。

不過BNT疫苗在陸港澳台四地的銷售代理權已被上海復星簽下，是否能繞過代理商向母廠直購也備受外界熱議，陳時中今則以百貨公司購物為例，認為有很多產品都是在台灣沒有代理商，但依舊可以購買，因此是否能繞過上海復星採購疫苗，還是要由BNT出面說明，「若他們另有要求，我們也願意配合」。

知情人士指出，去年採購BNT疫苗不成，確實與上海復星出面阻撓有關，主要是因當時BNT疫苗的產能跟不上需求，才會無法順利簽約，如今BNT疫苗在全球產能已逐漸步上軌道，供應已逐漸大於需求，德國原廠才能不受上海復星的壓力出售給台灣。

陳時中也說明，這次採購BNT疫苗並非透過美國輝瑞居中協調，「美國輝瑞在台有分公司，我們一開始有找他們談，但他們回應無法受理亞洲業務，因此最後還是找德國原廠洽談。」

(中時 )