巴西生物醫學研究中心「布坦坦研究所」引用在中國的試驗數據表示，北京科興（Sinovac）研發的新型冠狀病毒疫苗能有效應付英國與南非的變種病毒。

路透社報導，布坦坦研究所（Instituto Butantan ）共同參與北京科興疫苗研發，研究所負責疫苗在巴西臨床試驗的柯瓦斯（Dimas Covas）說：「我們已在中國試驗疫苗對英國與南非變種病毒的效力，結果相當不錯。」布坦坦研究所正將疫苗供應給巴西衛生部。

柯瓦斯是在聖保羅州小城塞拉納（Serrana）舉行記者會，布坦坦研究所昨天於當地展開大規模接種。

柯瓦斯未提供疫苗對變種病毒究竟多有效的確切細節，只說布坦坦研究所也在試驗北京科興疫苗對出現於巴西瑪瑙斯（Manaus）當地的變種病毒是否有效，「結果很快就能出爐，我們也對結果很有信心」。

北京科興公司的新聞稿說明疫苗的第3期臨床試驗，指出截至2020年12月16日，巴西針對1萬2396名18歲以上醫務人員進行試驗，顯示疫苗對住院、重症及死亡病例的保護力為100%，對有明顯症狀且需要就醫的保護力為83.70%，對含不需就醫的輕症病例在內的所有病例保護效力為50.65%。

(中央社)