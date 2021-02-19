台中市運動局針對身心障礙者、外籍移工等，新增開辦身心障礙巡迴運動指導團和外籍移工運動樂活專案，強化運動交流。（盧金足攝）

台中市府推展「運動i台灣計畫」，推廣全民運動風氣，去年度榮獲教育部體育署「特優」獎。為讓更多民眾參與多元運動，運動局號召擁有全民運動推展豐富經驗的訪視委員研商今年運動策略，預計將針對身心障礙者、外籍移工等，分別新增開辦身心障礙巡迴運動指導團和外籍移工運動樂活專案，強化運動交流。

「台中市2021年運動i台灣計畫訪視委員期初會議」由運動局長李昱叡主持，他感謝訪視委員協助與指導，讓台中基層體育推展順利，更榮獲體育署評核為2020年運動i台灣縣市績效特優縣市，肯定台中體育運動活動的質與量均居於全國特優，運動局新的一年將與各位委員一同努力，持續推動台中全民運動。

運動局表示，台中市今年除持續推動足球運動熱區、銀髮、女性運動、身心障礙、原住民專屬運動、獨木舟體驗、國民體育日等；另為落實運動平權政策，新增「愛運動‧動無礙」身心障礙巡迴運動指導團，引進身心障礙運動指導人力進入運動場域。

此外，並開辦體適能、瑜珈等課程，提升身心障礙者參與運動的機會與可見度；今年度新增「外籍移工運動樂活專案」，開設足球、體適能活動，透過體育活動，讓在台灣工作外國朋友能以運動會友，搭起多元文化間的橋梁。

運動局為強化活動辦理績效，聘任多名體育專家學者擔任今年運動i台灣計畫訪視委員，透過訪視輔導、交流分享與績效評核等作為，協助活動執行單位專業諮詢管道及建議，輔導民間體育團體一同達成全民運動推展目標，持續打造酷運動、酷城市。

(中時 )