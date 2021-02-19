每2年選拔一次的全國十大神農獎，芳苑鄉鴨蛋農吳鴻基（右三）上屆榮獲全國模範農民，本屆再接再勵勇奪神農獎殊榮。（謝瓊雲攝）

蔡焜培(右)在彰化鹿港經營小木屋設計營造業者，因愛喝咖啡自己鑽研從興趣變成專業，榮獲2020年WCE世界盃烘豆冠軍，彰化縣長王惠美（左）盛讚他是彰化之光。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(右二)驕傲表示彰化縣農業發展在全台是數一數二，近2千名青農返鄉從農，生產許多優質農特產品。（謝瓊雲攝）

彰化縣各界今天在縣府中庭慶祝農民節，舉行表彰大會，各鄉鎮優秀農民齊聚一堂，會場邊也展示各鄉鎮農會青農優質農特產品。（謝瓊雲攝）

慶祝農民節，彰化縣政府19日上午在縣府中庭舉辦表彰大會，表揚彰化縣傑出農民和神農獎、全國模範農民得主；其中曾獲得第31屆全國模範農民的吳鴻基，打造友善鴨場、並以益生菌餵養，鴨子健康、鴨蛋美味無腥味，再度勇奪第32屆全國十大神農獎，令各界矚目。

會中表揚全國十大神農獎得主吳鴻基、全國模範農民得主李美玲與林肇榮、台灣稻米逹人冠軍賽逹人獎得主陳建凱、第1屆幸福農村金推獎得主溪湖鎮農會，及各界推薦的傑出專業農民、傑出農家婦女與優秀農事小組長等共103人。

彰化縣長王惠美感謝獲獎者，對農業投入熱情，用心付出，擦亮彰化農業品牌，期盼農會、農友與縣府繼續攜手努力打拚，讓彰化縣農業發展更上一層樓，農民收入也能愈來愈好。

王惠美指出，彰化縣雞蛋、稻米等產量品質在全台都是名列前茅，這幾年已有1800多位返鄉青農投入農業，提升農產品質，縣府除了義務協助做好行銷、引進電商平台以外，更主動出擊，帶著農民北上都會區促銷；未來更要導入彰化的休閒農業發展觀光，為產業加值，經濟更活絡發展。

芳苑鄉蛋鴨農吳鴻基，打造友善的飼養環境，在飼料中添加益生菌，讓蛋鴨生長更健康、產蛋率提高，且鴨蛋少了腥臊味，油煎水煮都好吃，還自創非開放式禽舍、高架式地板，環境更衛生整潔，減低禽流感威脅；而自己研發的升降式集蛋箱造價近50萬元，提升撿蛋效率，不再有腰傷職業傷害，每顆鴨蛋更乾淨雪白。

吳鴻基表示，感謝農委會、縣府及芳苑鄉農會的大力支持，協助他推動產業升級，提升飼養蛋鴨的自動化設備、專利、研發相關的產品等，讓彰化的農業可以讓大家看見。

(中時 )