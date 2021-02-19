美國就業數據不佳及科技股乏力，市場悲觀情緒升溫，美東時間周四，美股收盤皆墨。轉場至今日台股走勢，台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)等指標股沉甸甸，台股開跌47.6點，報16376.91點，接近上午11點，半導體族群回檔修正，台股地牛翻身，一度大跌逾200點，最低下探至16211.25點，最高點則落在16382.70點，高低震盪劇烈，終場下跌83.13點或0.51%，收16341.38點，日K雖翻黑，仍穩守5日線，成交量3468.2億元。本周上漲538.98點或3.41%，周K連2紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超189.2819億元，投信賣超1.9496億元，自營商買超9.2737億元，三大法人賣超181.95億元。其中，外資連2日賣超，共提款221.75億元，本周來累計買超75.5億元，本月來累計買超137.73億元。

觀察今日集中市場，電子權值股賣壓沉重，台積電開跌4元至656元，收跌1.21%至652元；聯電開跌0.6元至57.6元，收跌1.72%至57.2元；鴻海開跌1元至112元，收跌2.65%至110元；聯發科(2454)開跌7元至971元，收跌1.43%至964元；日月光投控(3711)開跌2.5元至115元，收跌3.4%至113.5元。值得注意的是，光電股收漲3.17%，居類股漲幅之冠，個股群星閃耀。今年車載鏡頭營收看俏，亞光(3019)股價續強，拉出第2根漲停、收94元；光學鏡頭雙雄顯威風，股王大立光(3008)收漲4.77%，突破3400元關口，玉晶光(3406)收漲2.72%、報510元；面板雙虎價量俱揚，友達(2409)、群創(3481)分別收漲3.96%及3%，面板獲利王彩晶(6116)亦收漲近2%，其餘如國碩(2406)、元晶(6443)、安集(6477)、中揚光(6668)、揚明光(3504)等多檔紅通通。防疫概念走起，生醫股走路有風，生技醫療收漲2.19%，化學生醫收漲1.34%，分別居類股漲幅第二、三名。其中，國光生(4142)、懷特(4108)、華廣(4737)及ABC-KY(6598)鎖漲停；台耀收漲逾8%、杏輝(1734)收漲逾7%。

看好DRAM產業周期向上，南亞科(2408)受日系外資抬愛，目標價喊上110元，激勵其收漲3.45%、報93元。惟華邦電(2344)未能延續昨日漲勢，今收跌逾3%、報30.45元。觀光股則以王品(2727)收漲逾4%、晶華(2707)收漲約2.5%，表現最為突出。此外，比特幣飆天價，挖礦熱潮不減，板卡廠麗臺(2465)攻上漲停價21.9元，改寫前高；映泰(2399)股價卻冷回應，收跌0.54%。半導體收跌1.21%，但光罩(2338)、達能(3868)、松翰(5471)依舊獲多頭相挺，均亮燈漲停作收。個股方面，電腦設備類股的精英(2331)拚智慧綠能電巴，股價放量勁揚，收漲9.43%。電子通路類股的長華*(8070)，受惠財報大利多，開盤觸及漲停，隨後漲幅收斂，仍收漲6.82%。

今日台股漲多拉回，權值股休息，中小型股活躍。5日RSI為73.07，10日RSI為67.91；9日K值為82.34，9日D值為71.02；20日乖離率為3.35。籌碼面部分，外資心頭抓不定，操作上忽多忽空。展望後市，群益投顧研究部副總裁曾炎裕直言「指數放兩邊、個股擺中間」，應聚焦於全年度明星股，他也點出目前主流類股為IC封測/設計、被動元件、航運、績優傳產股、電動車、疫情反轉概念股等。國泰證期顧問處協理簡伯儀則表示，中小型股生氣蓬勃，類股輪動健康，短線台股偏多走勢仍在。

(時報資訊)