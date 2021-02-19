黑煙密佈！蘆竹鐵皮工廠火警

黑煙密佈！蘆竹鐵皮工廠火警。（姜霏翻攝）

桃園市蘆竹區19日下午2時許蘆興南路一處鐵皮倉庫發生火警，倉庫二樓窗口滿是黑煙，燃燒物為氫氟酸殘餘桶，現已請求除汙車支援，警消也立即到場協助滅火。

據了解，燃燒面積約5、600平方公尺，燃燒物為裝有氫氟酸的空桶及其殘留物，因燃燒物為有毒物質，消防會等待廠內燒完及火勢較小後才會做後續處理，所幸目前倉庫內沒有工作人員也無人受困。

(中時 )