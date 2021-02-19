快訊》蘆竹鐵皮工廠火警 黑煙蔽天警消馳援中 15:252021/02/19 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘆興南路一路鐵皮工廠發生火警。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黑煙密佈！蘆竹鐵皮工廠火警 訂閱影音： 中時新聞網 黑煙密佈！蘆竹鐵皮工廠火警。（姜霏翻攝） 桃園市蘆竹區19日下午2時許蘆興南路一處鐵皮倉庫發生火警，倉庫二樓窗口滿是黑煙，燃燒物為氫氟酸殘餘桶，現已請求除汙車支援，警消也立即到場協助滅火。 據了解，燃燒面積約5、600平方公尺，燃燒物為裝有氫氟酸的空桶及其殘留物，因燃燒物為有毒物質，消防會等待廠內燒完及火勢較小後才會做後續處理，所幸目前倉庫內沒有工作人員也無人受困。 永安漁港漁船起火 險燒連環船 祝融除夕夜攪局 鐵皮加蓋神明廳陷火海 3嗆傷 (中時 ) #黑煙 #倉庫 #燃燒 #蘆竹 #鐵皮工廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 七股火燒車 疑子偕病母輕生 04:102021/02/16 地方新聞 追櫻潮不斷！蘆竹大古山見櫻花步道 16:272021/02/17 生活 永安漁港今晨傳漁船火警 火勢10分鐘內撲滅 12:572021/02/16 社會 竹南龍鳳宮前方民宅 暗夜大火 14:172021/02/16 社會 彰化台塑生醫健康悠活館 打造「夢工廠嘉年華」 13:422021/02/13 財經 南投金紙廠初一暗夜大火 估損失2000萬元 09:512021/02/12 社會 新北25家觀光工廠推優惠 烘焙、吹製玻璃體驗活動豐富 13:172021/02/12 生活 頭份蘆竹湳 春節推出藝術菜頭節 15:432021/02/15 生活 金門半夜住宅火警 斷續爆炸聲誤為「迎財神」 10:232021/02/15 社會 台東市晚間驚傳火警 中科院騰雲號無人機墜毀活水湖畔 18:542021/02/18 社會 煙火釀外木山火警 議員促設專區管制 04:102021/02/19 焦點要聞 社會熱門新聞 跟著正妹店員進廁所 暗戀半年後幻滅了 友罵爆：活該單身 - 社會 長榮大學蔡姓副教授涉性侵女同志 GPS露餡遭起訴 - 社會 安平凶殺案黑道廣發追殺令 懸賞50萬逮主嫌「蝦米」 - 社會 155萬買341萬A7 奧迪經理以員工價轉賣套利 下場慘了 - 社會 率隊砸高雄茶行遭動私刑斷手腳 主嫌判決出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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