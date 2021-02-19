台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業，針對新冠肺炎疫苗爭議，柯說，吵鬧不會加速疫苗獲得。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業，針對新冠肺炎疫苗爭議，柯說，吵鬧不會加速疫苗獲得，所以先準備好，只要中央疫苗拿到，市府就按照順序開始施打。

柯文哲表示，根據中央的規定，通常是醫護人員第一線優先施打，再來是所謂的防疫系統，所以自己應該會排在第2波。

柯文哲也說，關於施打順序一般來講按照科學基礎，因為新冠肺炎很清楚是年紀越大感染後死亡率越高，疫苗要發生最大效果還是要有順序，從防疫最需要的先打，再來是死亡率高的打，順序符合教科書上寫的順序，沒什麼不對。

媒體追問年長者排在比較後面施打，柯文哲說，通常全世界打這種疫苗，第一線還是醫護人員，這是常識。醫護人員、防疫人員打完，與公共服務有關的打完，再來就是依據年齡去施打。

柯文哲也說，最近疫苗緊鑼密鼓在討論，這相當複雜，2300萬人口要全面打疫苗，這技術沒那麼容易，特別是疫苗儲存條件不一樣，生存條件不一樣，這沒那麼簡單。

(中時 )