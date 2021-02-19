變性網紅罔腰，昨日在IG限時動態曬出寶寶超音波照片，證實自己將身為人母，她男友則表示是接受某醫師「人體測試」，引發外界議論。對此，Icu醫師陳志金點出2大關鍵，以目前的醫療，沒有子宮、卵巢，是不可能懷孕的，人體測試也不可能是說做就做，並認為若不是為了愚弄民眾，就是另有目的，奉勸「施主，還是盡早回頭是岸」。

罔腰不斷在IG更新限時動態，更大秀出自己疑似有胎動的肚皮。（圖／翻攝自罔腰IG）

陳志金稍早於個人臉書專業，針對罔腰懷孕事件發表看法。他表示任何人想要懷孕的心意，「我們都會給予祝福的」，但是捏造自己懷孕，並公開假資訊的動機，根本就是在考驗民眾的「醫療常識」及「被愚弄的忍受度」。

陳志金進一步點出2大關鍵，第一，以目前的醫療資源來說，沒有子宮及卵巢，是不可能懷孕生產；第二，即使有「人體測試」，也不是醫師想做就做，或是悄悄做，一定要經由醫院，甚至是衛福部、人體試驗及倫理委員會的核准，況且這種世紀大事，也不可能要「受試者」自行負擔費用。

陳志金直言，這樣的行為若不是為了愚弄民眾，就是另有炒作目的，說了一個謊，就要說更多的謊，來圓前面的謊，雖然說這樣可以使自己的新聞曝光量變多，但卻賠上了個人信用，得不償失，陳志金最後也奉勸「施主，還是盡早回頭是岸吧！」

(中時新聞網)