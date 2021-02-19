據IC Insights最新發布的報告顯示，中國在2005年成為世界上最大的IC市場，此後，規模一直在增長。截至2020年，中國積體電路市場規模增至1,434億美元，較2019年的1,313億美元增長9％。

集微網報導，IC Insights估計，中國1,434億美元的積體電路市場中有60％（860億美元）被集成到一個電子設備中用以出口，只有40％（574億美元）被用在國內所使用的電子設備。

此外，IC Insights給出的資料還顯示，按產品類型畫分，中國市場占比最大的是邏輯器件的銷售，該產品2020年占中國積體電路市場的26％（375億美元）。

IC Insights預測，到2025年，邏輯器件市場仍將是中國最大的IC產品領域，在預測期內將保持10.5％的年複合增長率。

在受疫情困擾的這一年中，智慧手機在中國乃至全球的強勁銷售以及各種計算系統的銷量均有所增長，導致微處理器成為去年中國第二大IC產品領域。中國的MPU銷售額（包括專用處理器的收入）在2020年增長12％，達到327億美元。

2020年，DRAM以19％的市占率成為中國第三大IC產品領域。2020年，DRAM和NAND快閃記憶體市場合計占中國IC總市場的30％。

IC Insights指出，在中國及亞太其他地區，IC市場市占率不斷增長的長期趨勢是不可否認的。預計中國和亞太地區在全球IC市場的合併市占率將從2020年的63.8％增加到2025年的68.1％，在此期間的年複合增長率為9.4％。

不過值得注意的是，2020年在中國銷售的1,434億美元IC中，其中，總部位於中國大陸的公司的總產值僅為83億美元，僅占去年IC市場總量的5.9％。在中國大陸擁有晶圓廠業務的其他地區公司仍占總產量的大部分。

(工商 )