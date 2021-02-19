今年2月迄今，銅價飆漲近10％，價格創近9年來新高，帶動在台股交易的街口道瓊銅（00763U）近日股價連續上漲，今（19）日以25.73元上漲0.82％作收，創2018年12月掛牌來新高價。

針對近來銅價大漲，街口投信表示，主要受益於樂觀的經濟展望、逐步升溫的通膨預期與疲弱的美元走勢，除此之外，倫敦交易所（LME）、芝加哥交易所（CME）與上海期交所的銅庫存皆處歷史低檔，顯見全球各國對於銅礦的需求有增無減，不論實質買盤或投機買盤皆一致看好銅價表現。

當前全球減碳經濟已是主流趨勢，電動車的增長更是勢不可擋，另繼中國持續推動基礎建設支撐經濟後，新任美國總統拜登亦有意加入鉅額基礎建設支出的行列，美國華盛頓郵報更指出其規模可能上看3兆美金，在大量的銅材需求下，可為銅價提供穩定的支撐。

此外，近期美國通膨預期持續升溫，像是美國密西根大學調查的未來一年通膨預期已由去年底的2.5％升至3.3％，具有抗通膨特性的原物料亦是不錯的選擇之一。

展望後市，街口投信認為，當前LME銅價來到每噸8,500美元，高盛上看銅價萬元，花旗最新報告亦是上修銅價預估，預期未來6至12個月可望挑戰萬元大關，並認為基本金屬將進入超級週期，市場分析師普遍看好銅價後市表現。

(工商 )