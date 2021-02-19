今年初接連幾波寒流，重創苗栗縣高接梨生長，大湖、卓蘭地區近日傳出梨穗寒害損失，開不出花或是假性結果，梨農忍痛翻刀以不同顏色膠帶做記號。（梨農提供／巫靜婷苗栗傳真）

今年初接連幾波寒流，重創苗栗縣高接梨生長，大湖、卓蘭地區近日傳出梨穗寒害損失，開不出花或是假性結果，梨農忍痛翻刀以不同顏色膠帶做記號。（梨農提供／巫靜婷苗栗傳真）

今年初接連幾波寒流，重創苗栗縣高接梨生長，大湖、卓蘭地區近日陸續傳出梨穗寒害損失，大湖鄉新開村的梨農指出自家果園損失至少6成以上，其他果園甚至高達9成，寒流威力不可小覷，鄰近的卓蘭鎮也傳出有高接梨園梨穗凍傷近3至4成，梨農盼獲得天災救助金減少損失。

大湖、卓蘭地區梨農自去年12月下旬陸續嫁接梨穗，為了預防寒害，果農早早替梨穗「穿衣服」套袋防寒，卻仍抵不住今年元旦起寒流接續報到，近日陸續傳出延遲性災情，大湖梨農倒出整桶因寒害死亡的梨穗，心痛地說「好不容易結出小小的果實，沒想到卻是假性結果」。

寒流加上乾旱，讓梨穗結出的果實大不了等同死亡，梨農重新嫁接，滿園可見不同顏色的膠帶記號，紅色膠帶是第1次嫁接，藍色是第2次，張姓梨農表示，自家果園第1次嫁接的梨穗幾乎全軍覆沒，他剪掉壞死的植株，接上新的梨穗，不過看著旁邊乾涸的鯉魚潭水庫，不免擔心新的梨穗會因缺水枯死。

吳姓梨農表示，寒流來時，氣溫低到攝氏5度以下，也讓他們翻刀（重新嫁接）2次以上。剛嫁接的高接梨穗易受寒害，遇低溫，不僅母樹會停止生長，溼冷的氣候條件也不利梨穗萌花結果，鄰近的卓蘭鎮也有相同問題，不過目前卓蘭的損失只有3至4成。

梨農希望梨穗寒害損失獲得補助，大湖鄉公所也將受損呈報縣府，啟動天然災害補助機制，安排縣府、農糧署、農業改良場現勘了解受損情形。縣府農業處指出，天災勘查小組18日起陸續現勘大湖、卓蘭、三灣地區災損，若達到救助標準將建請農委會開設天然災害現金救助及低利貸款。

(中時 )