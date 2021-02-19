一名女網友日前在家做家庭代工，不料遭代工公司將工資一拖再拖，對方之後稱NG（瑕疵）產品的扣款金額達6千多元，又說她工作21天，僅得3千多元薪水，因此扣款完，她竟拿不到一毛錢，讓她氣得痛批「工資還比扣款金額低！」許多網友則留言說她遭詐騙，「根本騙妳做白工，倒霉一點的還要花錢買工具」。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她日前做家庭代工，在家中手作產品，而代工公司規定每個月20日結算薪水，下個月15日發薪，她在上月15日詢問公司，想領11月20日至12月20日的薪水，但對方說還要等NG產品的「扣款單」下來，計畫過後才會核發，等到一周過後，公司回覆NG產品須扣款6630元，但仍遲遲未告知會核薪多少錢。

一名女網友日前在家做家庭代工，控告代工公司惡意扣款，她工作21天全做白工。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

一名女網友日前在家做家庭代工，控告代工公司惡意扣款，她工作21天全做白工。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該女網友，代工公司終於在本月8日告知，她做了21天，僅賺得3963元，她收到訊息後問「所以是沒辦法領錢了」，對方僅回應「對」，讓她相當傻眼；事後在臉書寫說「早就知道手工價錢不會多高，所以我也很認份，但重點是沒半毛錢可以領」，她說她每件手工品都有黏在位置上，她也經常做到半夜，「我在那邊等領薪水那麼久，然後跟我說沒錢領，我的薪水竟然比NG的東西價錢還要低。」

許多網友則留言說，「產品有NG要早點說，讓人家一直做，其心可議」、「這騙人的，就是騙妳做白工，倒霉一點的還會叫妳花錢買工具，但一次工資都拿不到」、「如果是這樣，叫他把NG的還來，根本是騙人做事不給錢吧」、「這間公司有問題吧！故意坑人的」。

(中時新聞網)