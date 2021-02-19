荔枝椿象成蟲體背呈褐色，圖為其正在取食龍眼嫩梢。（台南區農業改良場提供／張亦惠嘉縣傳真）

荔枝椿象主要寄生在無患子科植物，包括龍眼、荔枝、台灣欒樹、無患子等植物上，嘉義縣政府去年首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元。今年碰上長期乾旱，日前台南區農業改良場植保人員已在中埔鄉發現荔枝椿象，縣府預計3月開始首度施放其天敵平腹小蜂，與物理、化學防治法三管齊下。

農業處農林作物科長李秋瑩指出，平腹小蜂是荔枝椿象的天敵，下月將首次施放，目前已選定竹崎鄉、梅山鄉、中埔鄉、番路鄉，合計約5公頃荔枝、龍眼田區試辦，將即將孵化的平腹小蜂放置在田間，待其孵化後將寄生在蟲卵上，預計施放3次，每次相隔10-14天。

除此之外化學防治作業也在17日啟動，荔枝防治期程17日至3月19日，龍眼共同防治期程3月3日至4月2日，李秋瑩說，執行化學防治每公頃補助2000元，另，為求防治效，農民務必配合期程，依公告核准藥劑、使用方法及範圍進行並於開花期停止施藥，避免誤傷蜂群。

物理防治法則將從22日開始收購至5月31日，李秋瑩說，去年荔枝椿象卵片收購數量將近18萬片，成效佳，今年續辦，民眾可於周一至周四上午9點至下午3點將卵片送至梅山、竹崎、番路及中埔鄉公所，卵片收購標準，每片應至少有10顆未孵化荔枝椿象卵，收購價格每片5元。

荔枝椿象又稱臭屁蟲等，其卵密集排列，不少民眾看得頭皮發麻，除此之外也危害荔枝、龍眼、台灣欒樹、無患子等，根據防檢局資料，消除1個卵片可減少超過900隻蟲產生，而施放平腹小蜂的防制法效果則媲美人工摘除卵片。

(中時 )