外交部今天頒發「外交之友貢獻獎」，外交部長吳釗燮儘管右手剛開完刀仍裝著護具支架，仍親自頒發獎章予，對我國外交做出傑出貢獻的7位人士或團體。

外交部昨天農曆年後第一次例行記者會，吳釗燮以「神秘嘉賓」之姿現身與媒體拜年，而被支架護具包住的右手立即成為媒體焦點。

吳釗燮今天解釋說，他的右手因為長期運動帶來傷害，導致肌腱斷裂，關節處有所磨損，所幸經過高水準醫療人士做了清創，現在快速恢復當中。

本次「外交之友貢獻獎」頒予高雄醫學大學關皚麗教授、中華民國中醫師公會全國聯合會前理事長林昭庚教授、台北醫學大學附設醫院前院長陳瑞杰醫師、馬偕紀念醫院、國泰綜合醫院、泰博科技股份有限公司陳朝旺董事長、中華民國中南美經貿協會王綉子理事長等7位人士或團體。

關皚麗教授多次組團深入海外偏鄉，為當地民眾進行義診，彰顯台灣醫衛軟實力。關教授即將出任「國際外科學會」理事長，並於去年成功爭取參與WHA的視訊會議，大幅提升台灣的國際能見度。

林昭庚教授致力精進傳統醫療，並與國際接軌，獲得國際醫衛組織的肯定。林教授擔任「國際東洋醫學會」會長期間，成功爭取該醫學會的2018年度學術大會在台舉辦，並且曾經獲得UNESCO及WHO邀請擔任主題演講人等，對強化我國際參與多所貢獻。

陳瑞杰前院長則負責督導北醫常駐史瓦帝尼王國的醫療團，並且協助建立史國醫學系學生實習制度及醫師國家考試制度，奠定史國醫療體系的基礎。去年疫情期間，更協調防疫專家團赴史國進行兩個月的協助，協助提升史國醫護人士防疫知能、擴大防疫量能，有效促進台史雙邊醫衛交流合作。

馬偕醫院在劉建良院長的領導下，與國合會合作推動「聖文森國糖尿病防治能力建構計畫」以及「公衛醫療緊急應變體系強化計畫」，兩項計畫的效果都非常卓越，而且有助提升台聖兩國邦誼。

李發焜院長帶領國泰醫院與國合會合作推動「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」，並且在疫情期間，有效運用資訊系統協助巴國防疫，獲得高度肯定。

陳朝旺董事長所領導的泰博科技公司在去年陸續捐贈3萬5千支額溫槍、250組自動測量系統及30萬劑的抗原快篩試劑，並且由外交部轉贈友邦及友好國家，協助友邦度過難關。

王綉子理事長協助引薦伸力捷公司捐贈外交部9萬7千件隔離衣，提升拉美及加勒比海地區國家的防疫量能，「台灣能幫忙」的理念，就是落實在這樣的行動之中。

吳釗燮強調，無論是在友邦及友好國家推動醫療交流及合作計畫，或者是捐贈防疫物資協助對抗肺炎，台灣的醫衛水準在國際上深獲肯定，不但讓世界看見我們的實力，更了解到台灣是真正的好朋友、好夥伴。

(中時 )