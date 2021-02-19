蔡政府去年8月宣布萊豬進口相關政策，根據行政院第4季辦理政策宣導執行表統計，在全數933萬多元的宣導經費中，有372萬9893元用於萊豬宣導之上，共7項的宣導案中，主要均委託三立電視股份有限公司辦理。

萊豬宣導7案中，「豬肉產地標示行動裝置專案」金額最多，有87萬5200元，受委託廠商為三立電視股份有限公司，分別在三立新聞網、東森新聞雲等網路媒體露出。

金額次高的是「進口美豬五大措施篇(國、台語)」廣播託播，共有80萬6173元，受委託廠商晴天整合行銷有限公司；排名第三的是「進口肉品管理」宣傳，共有69萬9300元，委託廠商是三立電視股份有限公司，分別在三立新聞網、東森新聞雲、自由時報、蘋果日報露出。

至於金額排名第四的是「豬肉進口五大措施宣導專案」，共有68萬7920元，受委託廠商為三立電視股份有限公司，為Youtube影音廣告。

排名第五的為「營養午餐全面採用國產食材」，有共59萬6400元，同樣委託三立電視股份有限公司辦理，分別在東森新聞雲、三立新聞網及自由時報刊播。排名第六的是「豬肉標示產地」，共有3萬7900元，受委託廠商為晨楓有限公司，內容為在桃園國際機場與高雄小港機場放置共五片燈箱廣告；最後一項為「豬肉原產地標示」，共有2萬7000元，受託廠商也是三立電視股份有限公司，內容為平面媒體廣告。

(中時 )