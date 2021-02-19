中國人民銀行19日再「收水」，A股個別發展。上證指數午後反彈以升20點收盤，連升兩日。市場交投活躍，兩市成交合計人民幣（下同）1.04兆元，連續兩日超過兆元。

上證指數早盤震盪下跌，最多跌41點或1.13％，低見3,634點後回穩，午後倒升，最高見3,699點，升24點或0.66％，全日收盤報3,696點，升20點或0.57％，成交4,849.9億元。

深成指先跌後回升，早盤一度低見15,443點，跌324點或2.06％，尾段走勢改善，最多倒升72點或0.46％，高見15,840點，全日收市報15,823點，升55點或0.35％，成交5,575.83億元。

滬深300指數報5,778點，升10點或0.18％；創業板指數報3,285點，跌34點或1.04％。

各類股普遍走揚，水泥股漲逾5％；煤炭股升逾3％；房地產、電力股升逾2％；石油、金融、鋼鐵股升逾1％；化工、有色金屬股靠穩；釀酒、酒店旅遊股走弱。

人行19日開展200億元7天期逆回購操作，按今日到期規模為1,000億元，據此計算，單日淨回籠800億元，而上日淨回籠為2,600億元。

(工商 )