連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)2020年秉持三大營運主軸，在疫情期間同步精實組織、調整體質，下半年營運已谷底反彈。展望今年，雅茗訂定以擴大展店、供應鏈整合、投資併購打造三大成長曲線，力拚2021年營收及獲利表現重返2019年高峰、2022年續成長創新高。

雅茗去年訂定擴大展店、國際合盟、投資併購等3箭營運主軸，展店步伐雖因疫情略有暫緩，全年新展300家店目標仍順利達陣。雖然營收規模尚未恢復過往水準，但疫情期間同步精實調整營運，費用下降效益已自下半年顯現，整體營運已谷底回升。

雅茗2019年聚焦「快樂檸檬」發展茶飲連鎖平台，去年受疫情影響縮編餐食品牌規模，目前以主力品牌「快樂檸檬」達1100家最多、「喝嘛」20家居次，創始品牌「RBT仙(足宗)林」16家、「茶閣里的貓眼石」10家，西班牙餐廳「alma」1家。

展望2021年，雅茗聚焦茶飲本業發展，針對營運及策略布局提出打造三大成長曲線方針。總經理張妙苓表示，茶飲本業將聚焦擴大中國大陸布局、深耕北美市場、並加強亞太合盟，目標今年新展店數超越去年的300家，作為第一成長曲線。

因應全球市場布局規模逐步擴大，雅茗亦積極進行供應鏈整合，在美國及馬來西亞設立子公司及供應鏈管理系統，藉此就近全方位服務各地門店營運伙伴，並透過在地採購物料，達成降低關稅障礙、提高營運競爭力效果，有益提高加盟主投資意願，創造第二成長曲線。

此外，雅茗投資併購亦有進展，包括入股台灣茶飲品牌「可不可」2成股權，與美國北加州營運商成立合資公司等，今年仍聚焦具發展潛力的茶飲品牌，以投資、合資或合盟方式協助發展，亦不排除結合餐飲品牌，以創造第三成長曲線。

法人認為，雅茗利用疫情期間調整營運表現較弱的餐食品牌，集中資源發展品牌競爭力強的「快樂檸檬」等茶飲品牌，整體營運已於去年下半年走出谷底。今年隨著展店步調加速、體質調整效益顯現，營收及獲利力拚重返2019年高峰，明年營運持續成長創高。

(時報資訊)