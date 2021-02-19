台股金年年迎來開門紅，上演奔牛行情，進入牛年短短二個交易日就直搗16,500點，也帶動台股基金表現同步水漲船高。尤其是全球車用晶片大缺貨，半導體製造供應鏈炙手可熱，更加突顯台灣科技業位居全球關鍵位置，台股基金也成為投資人在資產配置上不可或缺的一環。

根據最新統計，基金淨值在百元以上的台股基金共有12檔，由於基金成立時淨值為10元，等同這12檔基金都帶給投資人10倍奉還的績效。12檔基金依次為統一全天候、保德信高成長、群益馬拉松、群益店頭市場、富邦長紅、復華中小精選、統一龍馬、瀚亞高科技、元大2001統一黑馬、復華高成長、統一奔騰等。

這12檔10倍奉還的台股基金，基金成立時間都接近或超過20年，顯示基金歷經多次台股多空循環，更可看出老字號長青基金台股研究團隊的操作能力，因為惟有能精準掌握股市脈動，才可持續推高基金淨值。12檔基金在2/18日的淨值，以統一全天候基金淨值最高，達192.84元。

展望後市，美國已開始進行大規模疫苗施打，近期新增病例數已有下降趨勢。美國總統拜登2/16在受訪時也表示，預計到今年8月底前所有美國民眾都能接種疫苗，且隨著新一輪紓困案可能在3月通過，消費需求和家庭支出有望加速成長，未來景氣看法樂觀。

(時報資訊)