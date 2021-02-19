玉山金(2884)旗下玉山銀行今(19)日召開「玉山ESG永續倡議行動」記者會，副總統賴清德、行政院副院長沈榮津親自莊臨，由玉山創辦人黃永仁、玉山銀行董事長黃男州攜手友達(2409)及中鋼(2002)等32家台灣傑出企業領袖，共同發起ESG倡議行動簽署「永續發展倡議書」，更進一步承諾對最急迫的氣候變遷採取實際行動，落實各項ESG作為，並推動聯合國永續發展目標(SDGs)。

玉山銀行董事長黃男州強調，在實踐ESG的過程中，最令人高興的是，有一群志同道合的企業夥伴一起攜手同行，讓環境更友善，讓世界更美好。玉山是台灣唯一連續7年入選DJSI道瓊永續指數的金融業者，也率先同時導入赤道原則與綠色債券，並為首家承作ESG Linked Loa的國內銀行，期望在第4個10年邁向亞洲最具特色的標竿銀行。玉山期望透過責任授信、責任投資及ESG金融產品，結合各產業企業夥伴的力量，共創更美好的未來。

響應ESG續倡議行動的傑出企業承諾對環境保護採取實際行動、控制溫室氣體排放、減緩對氣候與環境的衝擊、於2021年盤點用電或排碳狀況，並規劃投入資源，採取具體節電或減碳作為推動環境永續，透過大家共同倡議，促進產業界更加重視環境、社會、公司治理，朝永續發展前進。

除了企業積極推動永續發展，政府及非營利組織也高度重視，行政院副院長沈榮津表示：ESG不僅為一個議題，透過今日的倡議，將是推動ESG成為企業DNA之重要里程碑，讓我們共同促成社會及環境之正向改變，達到永續發展目標，打造韌性、永續的樂活家園。

(時報資訊)