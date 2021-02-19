因提列近4億美元的地產價值減損，雲端儲存服務公司Dropbox Inc上季由盈轉虧，受此打擊，周四盤後股價下挫近5%，報23.17美元。

Dropbox公布第四季（截至2020年12月31日）營收年增13%，為5.04億美元。

在連年虧損之後，Dropbox去年第一、二與第三季均實現淨利，但受到將近4億美元的一次性地產價值減損影響，其第四季淨損達到3.458億美元，較前一年同期的淨損660萬美元顯著擴大。

惟經調整後，Dropbox每股盈餘為28美分，優於市場預測均值24美分。

截至2020年底，Dropbox的付費用戶人數為1548萬人，較2019年底的1431萬人有所增長。平均每付費用戶收入為130.17美元，高於前一年同期的125美元。

該公司去年全年營收成長15%，為19.14億美元，大致符合市場預期。全年經調整後每股盈餘為93美分，較前一年同期的50美分成長，並優於市場預估的89美分。

該公司表示，隨著文件保管服務轉型成為遠端工作模式，公司將轉租部分辦公空間。Dropbox表示，作為「虛擬優先」（Virtual First）策略的一部分，我們將保留部分辦公空間用於團隊協作，而其他部分將轉租出去。

Dropbox現在已將遠端辦公視為所有員工的主要工作模式。該公司上個月裁員11%，稱現在所需資源減少。

(時報資訊)