受美股指數壓回影響，外資今在台股反手賣超189.2億元，連2個交易日賣超221億元。雖然外資轉買為賣，但統一全天候基金經理人林世彬表示，最新公布的台股上市櫃公司元月營收來到3.28兆元，年增24.4%，創下歷年同期新高。其中，有139家企業營收創高，也創下歷年同期最多家數紀錄。亮麗的營收數字為推動台股續升的最佳動能，目前2021年全年獲利年增率更是上看25%。

林世彬指出，雖然台股PE、PB目前都在歷史相對高點，但Q1超級資金行情未變，在企業獲利上修及政策偏多下，資金流向股市趨勢不變，惟台股指數漲速較快，短期可能高檔震盪，也不排除有拉回可能，但無礙後續偏多格局。

投資方向上，林世彬認為，由於物聯網需求持續攀高，手機及車用市場明顯回溫，加上晶圓代工產能吃緊，持續帶旺半導體產業以及先進封裝成長。佈局重點為產業能見度高的企業，並以半導體、5G、低基期傳產股為主軸。

本周以來，外資先買後賣，18日以來已經連2日賣超，共提款221.75億元。

(時報資訊)