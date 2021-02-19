胡姓男子駕駛的綠色廂型車，當場翻覆，四腳朝天，車體嚴重變形。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化台1線今天下午發生起嚴重車禍，2部箱型車在中山路1段，永靖鄉及田尾鄉交界處，疑似轉彎不慎發生碰撞，其中胡姓男子駕駛的綠色廂型車，當場翻覆，四腳朝天，車體嚴重變形，警消獲報抵達現場，將受傷的卡在車內受傷的胡男救出，所幸僅受輕傷，而詳細的肇事原因，仍有待調查釐清。

這起事件發生在今天下午1點30分左右，駕駛綠色廂型車的胡姓駕駛，行經中山路永靖與田尾交界處時，疑似未注意車前狀況，與當時正要左轉的張姓駕駛發生碰撞，救護人員表示，抵達現場時，撞擊的2輛都是箱型車，綠色嚴重翻覆橫躺車道，車體嚴重變形，零件散落四處，而藍色則橫跨馬路。

消防人員表示，所幸胡男僅受到輕傷，送往員林基督教醫院後，已無大礙，警方則表示，抵達現場時，受燒的駕駛已送往醫院，初步排除張姓駕駛酒駕，受傷的胡姓則等待治療後，進行酒測，而詳細的肇事原因，仍有待調查釐清。

(中時 )