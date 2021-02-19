立法院副院長蔡其昌19日下午到新竹視察市立棒球場工程時，被問及與新竹市長林智堅都是外界點名出征台中、桃園市長的熱門人選，對此蔡其昌表示時間還沒到、比賽還未開始，「大家不用急啦！」林智堅則表示政治工作要「一棒接一棒」，就像球賽一樣要團隊合作創造好成績。

2022年縣市首長選舉外界關注，蔡其昌被點名參選台中市長、林智堅則是北伐桃園的熱門人選之一，被問及下一步動向？林智堅表示自己與蔡副院長長期受到人民的栽培與訓練，理解社會與人民對他們的期盼，才是他們下一步最重要的方向。

至於未來如何？林智堅表示，在政治工作上的每一個位置，就好像棒球賽事，是團隊運動，並非單一強棒或是明星球員來支撐整場活動，必須一棒接著一棒，透過團隊的精神共同創造更好的成績。現階段是把現在工作做好，在賽場上表現得最好才是最重要。

被比喻為2022台中牛棚選手的蔡其昌則表示此次是來會勘新竹市立棒球場，不是做政治活動，不方便說明，但他同樣以棒球比賽來比喻，他認為「間還沒有到」，比賽還未開始，甚至連熱身賽都還沒，請大家不用著急。

蔡其昌強調，他與林智堅觀念相同，只有把現在工作做好，才有下一份工作，這就是民主國家的真諦，就好好來談棒球、好好推動棒球，其他政治位置的事情，待到政治比賽開始的時候，那時時間還很多，要聊再來聊。

(中時 )