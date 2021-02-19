大陸手機巨頭華為前財務長、亦是創辦人任正非長女孟晚舟2018年12月1日過境加拿大時，遭接受美國司法互助請求的加拿大警方逮捕，是否引渡美國在法院攻防多時，聽證最後階段3月1日開庭，加拿大檢方卻先放風聲，稱由於川普(Donald Trump)失去美國總統職位，孟晚舟團隊所聲稱政治力介入情況已經不適用。

孟晚舟遭拘捕後，美國控訴她的主要罪名，是以詐欺、做假帳等方式，繼續將美國科技產品賣給被美國制裁的伊朗。她被羈押10天後，時任美國總統川普曾表示，美國司法部起訴孟晚舟若符合國家利益，或者有助於美中貿易談判，他將介入此案。孟晚舟團隊以此為案件屬政治事件且有違反程序正義的證據，她成為川普政府用來討價還價的工具。

加拿大檢察總長拉梅蒂(David Lametti)稱：「自川普發表評論和當事人(孟晚舟)提出申請以來，情況變化已經消除了申請人論點的事實基礎。一位已卸任總統發表的聲明，對訴訟程序沒有對過去、現在或未來有任何影響。」事實上，在檢方之前，加拿大司法部長也曾在文件中指出，辯方論點應該不成立，因為川普言論並沒有構成不當行為。

不過川普言論也只是孟晚舟律師團隊舉出的例證之一，該團隊稱其孟晚舟遭受多次違反程序正義行為，有任何1個事實成立，檢方就應該放棄對他們的當事人繼續提起訴訟。大陸外交部官方態度則定調孟晚舟事件是一起嚴重政治事件，加拿大政府扮演美國幫兇。

孟晚舟引渡聽證會3月展開最後階段後，庭審預計5月結束。華為去年11月曾在美國提訟，控告美國16個政府部門故意拖延公開涉及孟晚舟事件的文件，美國時間本月8日華為又加控FCC(美國聯邦通信委員會)濫用行政權力。

此外，華為12日也在英國對滙豐銀行提訟，要求該行交出各種帳簿。滙豐在孟晚舟事件扮演重要角色，這家總部在英國的跨國大型銀行提供給美國1份孟晚舟簡報的PowerPoint文件，稱孟晚舟在簡報中刻意隱瞞華為與香港公司星通(SkyCom)關係，而星通是販售含美國技術成分產品給伊朗的主要公司。華為稱2007年就已經出售所有星通持股，孟晚舟在2009年也辭去該公司董事職務。

(中時新聞網)