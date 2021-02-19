福容大飯店高雄店景觀套房雙人房。（業者提供）

農曆年的連續假期才剛過，228連假又將來臨，福容大飯店高雄店推出「雄前行」住房優惠專案，在2月26日到3月1日期間，精緻雙人房只要3,023元(含2客早餐)，精緻四人房只要4,783元(含4客早餐)，連續住2晚就立刻送「愛之船」船票2張，數量有限。

福容大飯店高雄店就座落在擁有豐富歷史文化的鹽埕區，緊鄰大高雄最美麗的愛河河畔，沿著河畔散步不但可以到最著名的網美打卡景點-大港橋，還可以到文藝氣息最濃厚的駁二藝術特區。

另外，由於鹽埕區曾為高雄最重要的港口貿易區，因此更發展出不同於其他行政區的五金文化特色，例如充滿舊時代重工業文化的五金街，隨處可見周遭的舊五金店和船舶用品，讓人不禁有如置身於早期台灣鋼鐵業蓬勃發展的感覺。

此外，如果想要搭船享受徜徉在愛海之美，就千萬不能錯過只有在高雄愛河裡行駛的「愛之船」了，高雄店並推出全台獨家優惠，只要用現場專案連續住2晚，就立刻送「愛之船」船票2張，讓你不僅只有在河畔旁散步，還可以在愛河上欣賞最美麗的高雄夜景。

座落在美麗愛河河畔的福容大飯店高雄店，主推在房間就可以直接欣賞百萬美景的景觀套房，只要憑享福卡會員連假期間入住景觀套房雙人房，優惠價只要5,599元起，不但可以鳥瞰高雄港的最佳美景，每晚還可以用百萬夜景陪伴入眠。

(中時 )