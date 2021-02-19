針對失業勞工子女就學補助將從2月22日起受理申請至3月17日止。高雄市政府勞工局表示，補助簡章及申請表可直接向勞工局1樓服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或本市各區公所索取，也可由勞工局網站、勞動部網站或全民勞教e網下載。

本項補助一律採通信申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）4,000元、私立高中職（含五專前3年）6,000元、公立大專院校（含五專後2年）1萬3,600元、私立大專院校（含五專後2年）2萬4,000元。

另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合補助規定者，補助標準按上述補助標準加給20％；同時符合者，以加給20％為限。

申請資格為須同時具備以下條件：

1.自91年1月1日以後離職之非自願離職失業勞工，至110年3月17日止仍未就業，且失業期間達1個月以上（即110年2月17日以前失業者），並經核付失業給付者。或勞工於110年3月17日已就業，惟於前一年內(即109年3月17日至110年3月16日)非自願離職並經核付失業給付，且就業期間未超過3個月者，仍得申請。

2.申請人及其配偶108年度綜合所得總額在新臺幣148萬元以下。

3.申請人於110年3月17日以前，未請領勞保老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施（方案）。

4.申請人子女就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍。

(中時 )