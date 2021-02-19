1月29日，台鐵鳴日號舉辦了一場特別的生日會，主角是7歲男童辰辰，罹患惡性腦瘤的他，心願是搭火車慶生，爸爸媽媽在在旅行社、喜願協會和交通部幫助下，讓他圓夢。遺憾的是，慶生後辰辰病情急轉直下，2月10日病逝，已到天上當小天使了。

交通部長林佳龍1月29日在臉書發文《一起祝阿辰生日快樂》，表示鳴日號車廂中，為辰辰辦了一個溫馨的生日Party。辰辰4歲時被確診罹患惡性腦瘤，經過多次手術及放化療，卻在短時間內復發惡化。目前爸爸媽媽陪伴辰辰居家緩和療程。

爸爸媽媽說，辰辰非常喜歡火車，每次搭火車北上看醫生，辰辰都特別開心。車輪壓過軌道接縫的匡噹聲、微微晃動的車廂、窗外快速掠過的景色，都讓辰辰陶醉。1月29日就是阿辰7歲生日那天，在喜願協會、雄獅旅遊的安排下，辰辰搭上期待已久的鳴日號。

車廂中，大夥為他唱生日快樂歌。辰辰看著精巧的蛋糕與可愛的喔熊玩偶，笑得很燦爛，我們也感受到生命最單純的喜悅和美好。勇敢的辰辰，我們衷心祝福你能如同這天般，開心度過每一天。希望你每個當下都充滿笑容。

不過，有網友在這則發文下面留言：「感謝部長讓鳴日號觀光列車能夠順利運行，也感謝雄獅旅行社和許願協會的幫忙，那天辰辰完成了心願之後，病情急轉直下，已經在2/10到天上去當天使了」。

2018年10月，辰辰4歲時被診斷出罹患惡性腦瘤，不只化療，至少還動了5次手術，每次都得歷經20小時。據了解，悲痛的家人低調不願讓孩子再曝光，搭鳴日號也成為辰辰生前最美好的回憶。

(中時新聞網)