春節期間，檢警仍不眠不休調查追緝，台中市警察局第四分局目前已逮捕11名共犯。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯區13日發生一起命案，多人持刀進入5樓內，朝休息室裡46歲陳姓男子刺殺身亡。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯區13日大年初二發生「密室殺人」命案，多人持刀進入5樓內，朝休息室裡46歲陳姓男子刺殺身亡，現場室內聚集有20餘人疑為過年期間聚集打麻將，遭分乘數部轎車20多人入內，直接找到休息室內的陳男朝其身體背部猛刺，警方已逮捕11名共犯，另有2名主嫌在逃，當初懷疑詐騙集團水房鉅額贓款分贓不均，調查可能是千萬賭債引來殺機，檢警19日並未證實，但排除為詐欺案件，陸續帶回涉案人進一步釐清案情。

大年初二台中市傳出南屯區一名陳姓角頭遭下毒手4刀刺死，警方快速逮捕11名共犯，2名主嫌仍在逃，警方調查這處位在南屯區益豐路的私人招待所，大年初二清晨陳姓角頭與十多名手下泡茶打麻將時，綽號「阿隆」男子帶20多人誆稱要來拜年。

阿隆等人與陳男到休息室談判不成，刺殺陳男4刀，緊急送醫不治，陳姓角頭小弟見對方人馬約廿多人，「阿隆」同夥還亮槍喝斥不准亂動，「阿隆」等人舉槍朝天花板開槍逃離現場，前後只有5分鐘，陳姓角頭命喪大年初二。

檢警獲報封鎖現場，懷疑陳姓角頭與阿隆都有詐欺等多項前科，不排除是詐騙集團的水房鉅額分贓不均惹殺機。

但春節期間，檢警不眠不休調查追緝，台中市警察局第四分局目前已逮捕11名共犯，從共犯供詞中進一步釐清，殺人動機並非只是詐欺案件，可能涉及千萬賭債，為了賭債痛下毒手。

檢警透露，已帶回相關涉案人士，但涉案與否須再做交叉比對，全案持續偵辦，有信心在近日內即將主嫌逮捕到案，快速偵破命案。

(中時 )