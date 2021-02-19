陳時中自稱桃醫民調第一 柯文哲轉身不願回答 16:122021/02/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業。（葉書宏攝） 台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業，媒體詢問中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中自稱在桃醫辦民調一定第一，柯聽完問題後則轉身離開，幕僚則頻頻直呼「謝謝！謝謝！」 中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中今（19）日到桃醫參加重啟營運典禮時，被媒體問及民調一事，陳時中表示，民調高高低低是正常的，臨走前又回頭說，「今天如果在這裡辦民調，我一定第一！」 進口大陸疫苗態度不清 陳時中否認：不排斥 寫歌加持求婚戲陳謙文祝王樂妍好孕到 (中時 ) #民調 #陳時中 #桃醫 #自稱 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭大陸狠回擊 陳時中笑回4字網批：講幹話 13:102021/02/19 政治 遭馬曉光嗆信口雌黃 陳時中笑說「耳朵很癢」 10:382021/02/19 政治 未邀約侯友宜一起視察 柯文哲：他已經來過了 16:012021/02/19 政治 沈富雄狠諷陳時中一句 媒體人：甘拜下風 18:322021/02/19 政治 北市長之戰蔣萬安、陳時中誰強 李明賢爆內部民調出乎意料 01:352021/02/19 政治 陳時中談BNT疫苗這一句 沈富雄：讓我有一點點肉麻 00:372021/02/19 政治 柯文哲酸綠寄生總統府 林鶴明譙民眾黨慣老闆 04:102021/02/19 政治要聞 疫苗採購迷糊仗 立院要求下周報告 04:102021/02/19 焦點要聞 新冠疫苗爭議 柯文哲：吵鬧不會加速獲得 15:402021/02/19 生活 桃醫大消毒 今起2階段復工 04:102021/02/19 焦點要聞 柯文哲視導萬大線永和永平國小站並啟動潛盾機 17:272021/02/19 區域情報-台北 政治熱門新聞 北市長之戰蔣萬安、陳時中誰強 李明賢爆內部民調出乎意料 - 政治 韓國瑜將復出？郝龍斌爆料：最近都在忙一件事 - 政治 國安3巨頭異動 立委爆一段內幕：他委屈了 - 政治 政府若進口大陸疫苗你願意施打嗎 最新民調曝光 - 政治 蔣萬安穿「鞋王」遭批辱蔣家門風 黃光芹1句話開嗆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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