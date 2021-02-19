台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業，媒體詢問中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中自稱在桃醫辦民調一定第一，柯聽完問題後則轉身離開，幕僚則頻頻直呼「謝謝！謝謝！」

中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中今（19）日到桃醫參加重啟營運典禮時，被媒體問及民調一事，陳時中表示，民調高高低低是正常的，臨走前又回頭說，「今天如果在這裡辦民調，我一定第一！」

(中時 )