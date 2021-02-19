宜蘭一名進出監獄多次陳姓慣竊「獨臂大盜」，去年7月才獲假釋又重操舊業，趁農曆春節商家關門沒營業，竟仿傚電影「鬼計神偷」，勘察地形後製作「犯罪筆記本」，詳細記載犯案路線、預定下手目標，，潛入新北市新莊、永和等9處商家行竊，共計得手2萬多元，但新莊警方循線到陳男位在三重的租屋處將他逮捕，搜出他的「犯罪筆記本」，讓他百口莫辯，訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦，隨即遭法院裁定羈押。

52歲陳姓慣竊去年從監獄假釋，卻沒定期到警局報到，還向地下錢莊借錢欠債，因而鋌而走險走回頭路，今年1月開始陸續觀察新莊及永和一帶的店家，犯案前都會仿傚電影「鬼計神偷」情節，觀察地形後詳細記載犯罪路線，如「防火巷在行竊目標哪裡? 」、「哪一戶的門鎖容易撬」、「對面大樓小路進入」、「市場診所(未看)」、「要看有沒有空間」等等 。

陳男做好犯罪筆記後，趁今年農曆過年店家放假，在新莊市幸福路髮廊、飲料店、診所、生技公司、乾洗店、服飾店等店，用嘴叼手電筒，闖進店家將遺留在抽屜與收銀機的鈔票通通拿走，共計竊得2萬5100元，得手金錢除了部分還給地下錢莊，其餘則拿去吃喝玩樂。新莊警分局透過分析，鎖定他出沒在三重一帶，偵查隊幹員在附近埋伏2天後，於18日中午將陳男逮捕。

陳男被捕後坦承自己犯下多起竊案，供出除了新莊地區外，另外也在永和地區犯下３起竊案，員警帶他回到住處搜索，在屋內搜出犯案工具破壞剪、鐵撬、切割器、鐵鎚、手電筒、十，字起子、頭套及犯罪筆記本等證物，罪證確鑿與犯罪筆記本，警方訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦，新北地檢署複訊後，向新北地院聲請羈押獲准。

(中時新聞網)