阿伯突然竄出讓原PO來不及閃避，兩台摩托車就這樣撞上了。(圖取自爆怨公社)

原PO因來不及閃避，因此撞上阿伯的摩托車。(圖取自爆怨公社)

行駛在路上無論是騎車或開車最怕碰到三寶！一名網友無奈分享昨(18日)下午外出時，碰到一名阿伯騎著摩托車突然竄出，他來不及反應就這樣撞上，沒想到對方下秒表示自己好好停在路中間，還反怪罪他騎太快才會撞上，讓原PO相當無奈傻眼，內心不忍罵了幾句髒話。

原PO今在臉書社團「爆怨公社」上無奈表示，請各位民眾提醒家中長輩，在外騎車一定要左右查看，若少了這步驟很可能發生意外，因為他就碰上了這樣的事。昨日下午他騎在路上，一名阿伯突然從路邊竄出，當下他緊急往左閃但還是來不及反應撞了上去，沒想到阿伯居然回了一句，「你怎麼撞我！我停在路中間等對向車走欸」。

阿伯的反應讓原PO傻眼，當場和阿伯理論，表示對方明明就是從旁邊竄出，根本不是停在路中間，才會讓他來不及反應，「你停中間我幹嘛往左超車，我往左閃不就撞到對向？我往右就好了啊！」阿伯自知理虧，但仍堅持將錯誤怪罪在原PO身上，「還不都是你們笑連欸(年輕人)騎太快啦！」

看完原PO的經歷讓不少網友替他抱不平，「阿北的大絕招總是，少年A，不要騎這麼快！聽到這句就很不爽跟他們談和解」、「該詢問一下他的家屬有沒有駕照了」、「講的通就不是移動神主牌了，直接叫警察來吧，省得在那邊五四三」、「行車記錄器是用來對付這些移動神祖牌的」。

(中時新聞網)