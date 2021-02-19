變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

知名變性網紅「罔腰」，在IG貼出超音波照，宣布懷孕喜訊，引發外界質疑沒子宮如何懷孕？就連醫界專業人士也表示沒有子宮、卵巢，要懷孕機率微乎其微，對此網紅橫綱凱咪發文對此事做出回應。

橫綱凱咪蹭熱度炒知名度?怒嗆：我幹嘛要管你們

變性網紅罔腰懷孕一事鬧得沸沸揚楊，網紅橫綱凱咪表示聽聞有新生命即將誕生，一定是給予祝福，不過罔腰原本就沒有子宮，讓她好奇胚胎究竟要著床在哪裡？接著舉出另一位變性網紅小A辣為例，指出對方去做變性手術，也只是做了人造陰道，從來沒聽過人造子宮這種技術，直呼：「不要告訴我著床腸子裡哦」，接著表示：「雖然生孩子真的很像擠便便，只不過是便秘10個月的那種巨型便便」，似乎對罔腰懷孕一事存有質疑，但還是不忘獻上祝福：「祝天下媽咪，母子均安」。

對此網友紛紛做出回應：「講的煞有其事，真想看看之後怎麼收場！我也很好奇沒有子宮怎麼懷孕」、「先猜到時候會賣慘，表示只是想要有個孩子有個祝福，知道自己生不了，所以想自我滿足」，質疑罔腰根本在炒新聞而已。

對於懷孕卻遭外界質疑，罔腰在IG發了限時動態回嗆：「嘴在你們嘴上，我一樣過我安穩生活」，罔腰男友則表示從頭到尾沒說在哪間醫院，不過是把音波圖放在回診單上，就被媒體大做文章，讓他再三呼籲：「別再亂取素材，斷章取義了」，

(中時新聞網)