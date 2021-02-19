環保署19日進行森霸電力豐德天然氣發電廠提高天然氣用量環差審查，由於提高發電量讓天然氣用量年增22萬噸，不過環評委員認為，未來空污排放仍有疑慮，另外開發單位提出在廠內種植205棵樹，委員仍認為不足，無法對應新增排碳量，因此要求4月底前補件再審。

開發單位說，本次申請提高天然氣用量是配合經濟部減煤增氣的國家政策，希望透過增加燃氣發電，以取代或減少燃煤發電，有助於減少我國整體空污及溫室氣體排放，規劃未來完工後，容量因數50%提高至70%，整體發電量提高，連帶天然氣用氣量增加，各項空氣污染物排放總量仍控制在原核定內容以內。

由於天然氣用量增加，連帶溫室氣體排放也增加，開發單位提出新增栽種喬木約205株，年減碳量估算約2.97公噸二氧化碳，不過環評委員認為，新種植數量不足以對應排碳量，建議開發單位須找尋更多合適地點種樹，且數量不能少於現有數量。

(工商 )