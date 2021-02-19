前水手名投「國王」賀南德茲(Felix Hernandez)離開前東家，今年加盟金鶯尋求繼續留在大聯盟舞台，前幾年賀南德茲成績不理想，外界猜測他想退休，不過他選擇接受金鶯給的100萬美元小聯盟約，賀南德茲不諱言他就是希望提高生涯成績，夢想進入名人堂。

賀南德茲是水手隊名投，30歲以前自責分率僅3.11，拿過賽揚獎，連6年進明星賽，不過他超過30歲後成績逐年下滑，再加上受到肩膀傷勢影響，前年沒有獲得續約，「在西雅圖那幾年我身體不健康，受了很多傷，也過得不開心，但現在我感覺非常好，準備好重新出發了。」

賀南德茲生涯在水手15年領到超過2億美元的薪資，去年因疫情選擇退賽，今年接受金鶯小聯盟約，要升上大聯盟才能獲得100萬美元薪資，兩者數字相差巨大，當被美媒問到「是什麼讓你選擇繼續投球？」，賀南德茲坦言他就是為了名人堂。

賀南德茲生涯累計拿到169勝、2524次三振，他認為自己的生涯數據至少要到200勝、3000次三振才算「安全」，「我認為自己有機會進入名人堂，但還需要提高自己的數據。」

過去賀南德茲以剛猛球風成為水手王牌，最快球速可到100英里(161公里)，不過他認清自己的球速已經下滑，要成為聰明的資深投手才有辦法站穩大聯盟，「我的球速在4、5年前下降了，這2年我並不健康，我也不是以往的硬漢，要改做聰明的投手，試著混用我擅長的球種並投到邊邊角角，我沒做什麼改變，只是要試著更聰明些。」

(中時 )