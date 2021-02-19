前美女主播侯佩岑2004年淡出主播台往演藝圈發展，和台灣第一名模林志玲幾乎同期爆紅，當時侯佩岑緋聞對象非富即貴，包括天王周杰倫、連戰之子連勝文和許多公司小開等，2011年侯佩岑情歸花旗環球證券銷售副總裁黃柏俊，最近她上節目首度吐露認識另一半經過，被眾人直呼根本是命中注定。

侯佩岑最近和老公黃柏俊、媽媽林月雲一起上《婆婆與媽媽2》，揭開女神進入家庭變成人婦、人母的生活點滴，最新一集中，侯佩岑為了做早餐不斷細問開會中老公的要求，對麵包、煎蛋的細項都要問到底，有人覺得侯佩岑這樣做很細心體貼，但也有人覺得她太執著細節，引發討論。

侯佩岑首曝認識黃柏俊經過。（圖／翻攝自秒拍）

節目中，主持人李銳提問，問節目中的媽媽們認為遇到喜歡的人，女生應該主動嗎？侯佩岑回答說自己小時候也是比較被動、沒自信那種，董璇則虧：「這麼美還沒自信？」，侯佩岑則笑笑說，如果是現在的她，真正可以的話會支持女生倒追，「我希望我可以主動出擊，因為不然你都不知道你錯過了什麼」。

侯佩岑表示年輕時期對感情比較被動，現在才會主動出擊。（圖／翻攝自秒拍）

話說到此，來賓張萌好奇侯佩岑的老公是否是她主動追來的？侯佩岑說，兩人其實是朋友介紹的，地點是在她學姐的婚禮上，「當天就有四、五個朋友都介紹同一個男生給我，就是他」，可見兩人在認識前身邊好友都覺得侯佩岑跟黃柏俊很相配，可以試著交往看看，讓現場來賓也驚訝說：「真的是『緣』來就是他」。

之後主持人又問夫妻倆的家就是婆婆的家嗎？侯佩岑回說因為他有兩個兒子，如果把兒子的家當作她的家去照顧，兒子可能會感謝他，「如果我去到他家，完全當作我自己的家，好像我做的所有事情，都是理所當然的。我們去作客的時候，還是有一點小小的距離，那是給予這對夫妻尊重，而他們也要撐起這個家的責任」，此番回答被讚情商超高，算是媳婦群中的標準回答。

(中時新聞網)